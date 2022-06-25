Китай заявил об угрозе миру из-за американского самолета над Тайванем

Полковник Ши И, представитель Восточного командования Народно-освободительной армии Китая, заявил, что недавний пролет американского военного самолета через Тайваньский пролив преднамеренно поставил под угрозу мир и стабильность в регионе.

По словам полковника, китайские военные организовали наблюдение за операцией американской авиации с помощью наземных и воздушных сил.

В Китае решительно выступили против действий США и напомнили, что их местные войска находятся в полной боевой готовности.

После побега побежденного правительства Китайской Республики на Тайвань в 1949 году, когда коммунисты выиграли гражданскую войну и создали КНР, Тайваньский пролив не раз становился источником военной напряженности.

Китайские власти считают, что Тайваньский пролив находится в их юрисдикции. США и Тайвань утверждают, что пролив является международным водным путем.

Недавно в зону ПВО Тайваня вошли 22 китайских самолета. В ответ в воздух была поднята тайваньская авиация.

Это было далеко не первое подобное действие со стороны Китая даже за последние несколько недель.

За последнее время Тайвань неоднократно заявлял о вылетах китайских ВВС рядом с островом.