Китай заявил об угрозе миру из-за американского самолета над Тайванем
Полковник Ши И, представитель Восточного командования Народно-освободительной армии Китая, заявил, что недавний пролет американского военного самолета через Тайваньский пролив преднамеренно поставил под угрозу мир и стабильность в регионе.
По словам полковника, китайские военные организовали наблюдение за операцией американской авиации с помощью наземных и воздушных сил.
В Китае решительно выступили против действий США и напомнили, что их местные войска находятся в полной боевой готовности.
После побега побежденного правительства Китайской Республики на Тайвань в 1949 году, когда коммунисты выиграли гражданскую войну и создали КНР, Тайваньский пролив не раз становился источником военной напряженности.
Китайские власти считают, что Тайваньский пролив находится в их юрисдикции. США и Тайвань утверждают, что пролив является международным водным путем.
Недавно в зону ПВО Тайваня вошли 22 китайских самолета. В ответ в воздух была поднята тайваньская авиация.
Это было далеко не первое подобное действие со стороны Китая даже за последние несколько недель.
За последнее время Тайвань неоднократно заявлял о вылетах китайских ВВС рядом с островом.
Опубликовано: Светлана Репина
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