Способы борьбы с белокрылкой в открытом грунте, которые работают

Самым лучшим средством является чесночный настой, который помогает избавиться не только от белокрылки, но и от других насекомых-вредителей.

Для него нужно залить крутым кипятком 8 чесночных зубчиков, очищенных от шелухи, далее накрыть посуду с настоем крышкой и убрать примерно на сутки в самое тёмное место.

Перед началом обработки поражённых растений чесночный настой рекомендуется отфильтровать через несколько слоёв марли. Процедуру с опрыскиванием растений придётся проводить трижды с интервалом в несколько дней.

Если после обработки осталось некоторое количество настоя, то его можно использовать для полива цветов в палисаднике и на клумбах, а также для опрыскивания плодовых кустарников.

Настой тысячелистника

Можно приготовить очень эффективное средство из сушёного или свежего тысячелистника, а настой из этого лекарственного растения можно использовать для различных овощных культур, например, для моркови.

тысячелистник обыкновенный

Для приготовления понадобится тысячелистник (150 г), который нужно поместить в эмалированную кастрюлю, затем залить очень горячей водой (1,5 л).

Далее кастрюлю с травяным настоем нужно накрыть крышкой и убрать на 20 часов в самое тёмное помещение, затем процедить и использовать для периодического опрыскивания цветов и огородных культур.

Мыльный раствор

Для приготовления этого эффективного средства понадобится коричневое хозяйственное или дегтярное мыло, которое нужно помельче натереть и пересыпать в ведро.

Влить в ту же посуду тёплую воду в соотношении 1:6 и несколько минут перемешивать раствор до полного растворения мыльной стружки.

Как только мыльный раствор станет совершенно однородным и покроется обильной пеной, им нужно тщательно протереть те листья, на которых присутствуют яйца насекомых.

Эту процедуру с обработкой мыльным раствором нужно будет повторить с интервалом в 7 дней.