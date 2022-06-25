Наследство Юрия Шатунова: кому достанется имущество главного солиста "Ласкового мая"

Юрий Шатунов очень рано умер, но вот у многих возникает вопрос: куда передастся все имущество, которое заработал певец за эти годы?

Судебный вопрос с авторскими правами на песни Юрия Шатунова длился много лет. И как мы видим, не на пользу здоровью. Цена успеха музыканта оказалась весьма высокой.

Как Юрий Шатунов поднялся по карьерной лестнице

Талант раскрылся в детском доме, когда руководитель Сергей Кузнецов хотел создать музыкальную группу. Она набирала успех, которым потом заинтересовался и Андрей Разин. Несмотря на то, песни "Ласкового мая" крутились и имели большой успех, этого казалось мало. Разин уже считал, что песни его, а не Юры, который их писал.

Когда Юрий Шатунов покинул группу, дела пошли гораздо хуже. Музыкант уехал жить в Германию, отучился на звукорежиссера и женился на Светлане. У счастливой пары родились сын Дэннис и дочь Эстелла.

После смерти у Юрия Шатунова остались дом в Мюнхене, а также целая звукостудия. Также как было напечатано в одной из статей Андрей Разин сделал подарок музыканту в виде квартиры. Но после 2019 годы начались судебные разбирательства по поводу авторских прав на песни, но Шатунов все-таки выиграл дело.

Куда денется имущество

Шатунов умер в молодые годы, поэтому завещания как такового нет, но согласно законодательству все имущество переходит к наследникам первой очереди - жена и дети. Всем пополам.

Что касается последнего разбирательства, то наследники будут получать все необходимые бонусы, которые заслужены по праву.

Надо отдать должное, Юрий Шатунов был популярен до сегодняшнего дня. Прощание с артистом произойдет завтра 26 июня.