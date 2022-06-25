Грибковые заболевания гладиолусов. Использование соды как лечебное средство

Довольно часто у гладиолусов начинает, даже при самом хорошем уходе, желтеют листья, искривляются, все это ведет к усыханию и гибели растения. Это грибковые заболевания гладиолусов. К сожалению, пока нет сортов, которые не подвержены этим заболеваниям.

Большинство грибковых заболеваний у гладиолусов передается через луковицы. Это неправильное хранение, больной посадочный материал.

Что может вызвать грибковые заболевания гладиолусов:

Исключено внесение свежего навоза. Это провоцирует грибковые заболевания

Если у вас на участке кислые почвы. Как узнать? Посмотрите, какие дикоросы у вас растут – хвощ, лютик едкий, мокрица, конский щавель и др.

Также слишком плотные, тяжелые почвы, особенно в сочетании с большой влажностью

Влажная и холодная погода, тоже способствует

Плотные, густые посадки растений

Конечно, если ваши гладиолусы уже сильно поражены, то спасти их практически невозможно. Растения надо выкопать, уничтожить и обработать почву после них.

Препараты для лечения грибковых заболеваний гладиолусов

Но для профилактики или при небольших проблемах можно попробовать провести обработку. Для этого можно использовать щелочные химикаты, они эффективны против грибковых заболеваний. Это:

Питьевая и кальцинированная сода

Зола (особенно хороша в этом случае зола от сжигания подсолнечника)

Поташ (карбонат калия)

Тринатрийфосфат

Все эти химикаты легко растворяются в воде, хорошо смачивают грибковый налет, безопасны для окружающей среды и не загрязняют листья растений.

Также можно совместить обработку и внекорневую подкормку гладиолусов, если в раствор добавить микроэлементы.

Также можно попробовать растворы 1-2% гипосульфита и 0,5-1%тринатрийфосфата. Они дают хорошие результаты.

И профилактика грибковых заболеваний гладиолусов:

Внимательно выбирайте место посадки, не высаживайте на места, где до этого у вас росли больные растения

При тяжелой почве можно внести крупный речной песок

Раскислить почву (доломитовая мука, зола)

Высаживать гладиолусы не слишком часто, чтобы они «проветривались

Все эти несложные действия помогут вам украсить свой сад роскошными гладиолусами.