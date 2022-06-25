Лукашенко оценил строительство белорусского порта в Санкт-Петербурге
Александр Лукашенко прокатился на катере, лично посмотрев на строительство первого белорусского порта в Санкт-Петербурге.
25 июня Александр Лукашенко, который прибыл в Санкт-Петербург днём ранее, прокатился на катере в пункте Бронке, также распложенном в Петербурге. Белорусский президент оценил строительство первого белорусского порта в России, который был одобрен лично Владимиром Путиным.
Вчера Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщив ему о желании Минска переправить через Питер порядка двадцати миллионов тонн грузов.
Примечательно, что ранее Лукашенко попросил Путина помочь со строительством порта для Беларуси на Балтике с целью избежать последствий антибелорусских санкций Евросоюза, запрещающих Минску экспортировать свои товары прежними водными маршрутами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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