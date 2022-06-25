Шанхай заявляет о победе над COVID-19, но число заражений в Китае растет

Глава Коммунистической партии Шанхая Ли Цян заявил на открытии городского партийного съезда, что власти Китая сумели защитить город от COVID-19.

Он сказал, что это стало возможным, благодаря выполнению указаний Си Цзиньпина, а также назвал решения Пекина по предотвращению эпидемии абсолютно правильными.

24 июня Шанхай впервые не сообщил о новых случаях заражений. Вместе с тем в городе продолжают действовать жесткие ограничения.

Большинству студентов не разрешили возобновить очные занятия. Массовое тестирование планируется проводить каждые выходные до конца июля.

Тем временем Китай сообщает о 143 новых заражений на 23 июня. Из них 106 оказались бессимптомными. Днем ранее заражений было 135.

Смертей от COVID-19 в этот день не зафиксировано. В Пекине обнаружен один симптоматический случай и два бессимптомных.

В Пекине планируют возобновить очные занятия в начальных и средних школах. Учебные заведения были закрыты в начале мая из-за всплеска заболеваемости среди учеников.

Спортивные мероприятия для молодежи планируется возобновить с 27 июня, но только в тех районах, где в течение 7 дней подряд не зарегистрировано случаев заражения.