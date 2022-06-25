А умеете ли вы поливать правильно поливать Ваш огород?

Утром или вечером, когда нет палящего солнца. Иначе ваши растения получат ожог. Какой полив когда?

Утром или вечером, когда нет палящего солнца. Иначе ваши растения получат ожог.

Какой полив когда?

Утренний полив рекомендуется делать при прохладной погоде

А в жаркую погоду растения лучше напоить вечером, чтобы они восстановились к утру. Но не слишком поздно, к ночи растения должны просохнуть, чтобы не было грибковых заболеваний.

Два в одном – полив и подкормка

Легко. Я так и делаю. Просто развожу удобрения в несколько раз сильнее, чем указано в инструкции, чтобы не было ожога корней.

Неужели после дождя надо тоже поливать?

Смотря какой дождь. После долгого спокойного дождя не надо.

Если дождь был сильный, но короткий, вполне возможно, он не промочил землю как следует. Проверьте. Копните совочком или палочкой и посмотрите, на какой глубине промокла земля.

Самый минимум — это 5 см. Корни овощных растений в среднем располагаются на глубине 30 см.

И последнее, но не по важности. Какой водой поливать?

Теплой или холодной?

Правильно, только теплой. От холодной воды растения могут заболеть. Корни работают при определенной температуре, ниже которой просто перестают всасывать воду.

При резком перепаде температур, полив холодной водой в жару, корневая систем испытывает стресс и перестает работать. Растение заболевает и погибает.

Но есть закаленные растения, которым все нипочем — это чеснок, лук и капуста.