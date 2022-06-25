Эрдоган заявил об отсутствии прогресса  в стремлении Швеции вступить в НАТО

Президент Турции Эрдоган после разговора с премьер-министром Швеции Андерссон заявил, что в стремлении Швеции вступить в НАТО, не было достигнуто никакого прогресса.

«Швеция должна принять меры по таким важным вопросам, как борьба с терроризмом», — сказал Эрдоган.

Президент Турции призвал своих коллег в Швеции к «конкретным действиям». Ранее турецкий лидер настаивал на выдаче боевиков РПК, находящихся на территории этой европейской страны.

Анкара блокирует вступление в НАТО и обвиняет Швецию в укрывательстве боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает «террористической».

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

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