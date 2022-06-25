Зачем омолаживать жимолость - и как делать это правильно
Проблема в том, что основная масса урожая образуется на новых приростах, появившихся в предыдущем сезоне - а у старого кустика их становится мало.
Кроме того, они становятся короткими и неразвитыми - отсюда и с урожаем все печально. Но дать второе дыхание старой жимолости можно с помощью обрезки. Главное - правильно её выполнить.
Как и когда делать обрезку?
Обрезку проводят не только для старых кустов - но и для той жимолости, которая оказывается поражена вредителями или, например, сильным ураганным ветром.
Лучшим временем для омолаживающей обрезки считается весна, а именно - март-апрель, когда на улице ещё прохладно.
Но многие дачники считают, что стричь жимолость нужно непременно осенью, потому что в это время лучше всего видна крона куста и её особенности.
Я считаю, что весна предпочтительнее, потому что за лето те самые новые приросты успевают набрать силу и окрепнуть - чтобы в следующем сезоне дать добрый урожай.
Обычно при омолаживающей обрезке садоводы удаляют с куста под пень все ветки старше 10 лет. Такую обрезку имеет смысл сочетать с санитарной, когда удаляются все повреждённые и нездоровые ветки.
Если вам страшно оставлять от некогда пышной кроны один лишь пенёк, можете провести щадящую обрезку - убрать отжившие свое скелетные ветви не под пень, а наполовину. Так вы и с загущением кроны справитесь, и получите много новых приростов в следующем сезоне.
После осенней обрезки под куст имеет смысл внести суперфосфат.
Опубликовано: Антон Райт
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