Зачем омолаживать жимолость - и как делать это правильно

Проблема в том, что основная масса урожая образуется на новых приростах, появившихся в предыдущем сезоне - а у старого кустика их становится мало.

Кроме того, они становятся короткими и неразвитыми - отсюда и с урожаем все печально. Но дать второе дыхание старой жимолости можно с помощью обрезки. Главное - правильно её выполнить.

Как и когда делать обрезку?

Обрезку проводят не только для старых кустов - но и для той жимолости, которая оказывается поражена вредителями или, например, сильным ураганным ветром.

Лучшим временем для омолаживающей обрезки считается весна, а именно - март-апрель, когда на улице ещё прохладно.

Но многие дачники считают, что стричь жимолость нужно непременно осенью, потому что в это время лучше всего видна крона куста и её особенности.

Я считаю, что весна предпочтительнее, потому что за лето те самые новые приросты успевают набрать силу и окрепнуть - чтобы в следующем сезоне дать добрый урожай.

Обычно при омолаживающей обрезке садоводы удаляют с куста под пень все ветки старше 10 лет. Такую обрезку имеет смысл сочетать с санитарной, когда удаляются все повреждённые и нездоровые ветки.

Если вам страшно оставлять от некогда пышной кроны один лишь пенёк, можете провести щадящую обрезку - убрать отжившие свое скелетные ветви не под пень, а наполовину. Так вы и с загущением кроны справитесь, и получите много новых приростов в следующем сезоне.

После осенней обрезки под куст имеет смысл внести суперфосфат.