Гендиректора криптобиржи Binance не очень волнуют деньги, его состояние оценивается в 18,5 млрд долларов

В интервью Bloomberg Businessweek генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао сказал, что его не слишком волнуют деньги.

Именно он является одной из самых богатых фигур в криптомире. Сначала Чжао хотел разметстить свою компанию в Китае, но ему пришлось уехать оттуда, когда власти ввели строгие антикриптографические правила.

Тогда Чжао поселился в Дубае. Здесь он купил квартиру и минивэн Toyota, его часто можно увидеть в простых черных рубашках с логотипом Binance.

В целом Чжао известен тем, что никогда не задерживается надолго на одном месте. То же касается и его компании.

Криптовалютная биржа Binance является крупнейшей в мире среди таких площадок по объему торгов.

Она была основана в 2017 году, и во время пикового спроса на криптовалюты стремительно развивалась. В последнее время рост был связан с пандемией.

По объему капитала Чжао занимает 80-ю строчку среди самых богатых людей мира, а также является самым богатым человеком в данной отрасли.

Ранее Binance критиковали за то, что компания не предоставила место для своей штаб-квартиры. Это вызвало претензии со стороны регулирующих органов.