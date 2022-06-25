Гендиректора криптобиржи Binance не очень волнуют деньги, его состояние оценивается в 18,5 млрд долларов
В интервью Bloomberg Businessweek генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао сказал, что его не слишком волнуют деньги.
Именно он является одной из самых богатых фигур в криптомире. Сначала Чжао хотел разметстить свою компанию в Китае, но ему пришлось уехать оттуда, когда власти ввели строгие антикриптографические правила.
Тогда Чжао поселился в Дубае. Здесь он купил квартиру и минивэн Toyota, его часто можно увидеть в простых черных рубашках с логотипом Binance.
В целом Чжао известен тем, что никогда не задерживается надолго на одном месте. То же касается и его компании.
Криптовалютная биржа Binance является крупнейшей в мире среди таких площадок по объему торгов.
Она была основана в 2017 году, и во время пикового спроса на криптовалюты стремительно развивалась. В последнее время рост был связан с пандемией.
По объему капитала Чжао занимает 80-ю строчку среди самых богатых людей мира, а также является самым богатым человеком в данной отрасли.
Ранее Binance критиковали за то, что компания не предоставила место для своей штаб-квартиры. Это вызвало претензии со стороны регулирующих органов.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: батальон теробороны ВСУ отказался ехать из Львова на Донбасс
Агрономы напомнили, что нужно делать с тепличными томатами в июне
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Фермеры рассказали, как посадить редис летом второй раз
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS