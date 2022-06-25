Еврокомиссия готовит документ по деблокаде Калининграда
Европарламентер от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщает о подготовке резолюции ЕК, которая позволит ослабить санкции против российского эксклава.
«Еврокомиссия подготовила проект документа, разрешающего России перевозить грузы в Калининградскую область по территории Евросоюза», - заявил депутат.
Утверждение комиссией пройдет на следующей неделе, добавил он.
Ранее главы МИД «Большой семерки» обсудили вопрос напряженности возникшей в Прибалтике из-за сухопутной блокады Калининградской области.
Напомним, Литва запретила транзит по суше: ж/д и автотранспортом, грузов, которые попадают под санкции ЕС, а также вывоз продукции производной на территории российского региона.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: батальон теробороны ВСУ отказался ехать из Львова на Донбасс
Агрономы напомнили, что нужно делать с тепличными томатами в июне
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Фермеры рассказали, как посадить редис летом второй раз
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS