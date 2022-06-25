Еврокомиссия готовит документ по деблокаде Калининграда

Европарламентер от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщает о подготовке резолюции ЕК, которая позволит ослабить санкции против российского эксклава.

«Еврокомиссия подготовила проект документа, разрешающего России перевозить грузы в Калининградскую область по территории Евросоюза», - заявил депутат.
Утверждение комиссией пройдет на следующей неделе, добавил он.

Ранее главы МИД «Большой семерки» обсудили вопрос напряженности возникшей в Прибалтике из-за сухопутной блокады Калининградской области.

Напомним, Литва запретила транзит по суше: ж/д и автотранспортом, грузов, которые попадают под санкции ЕС, а также вывоз продукции производной на территории российского региона.

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

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