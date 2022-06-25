В Германии отменили закон об абортах времен нацизма

Власти Германии приняли решение отменить закон об абортах, который существовал еще с нацистской эпохи.

Суть этого закона заключалась в том, что врачам было запрещено предоставлять информацию об абортах.

В Нижней палате Бундестага проголосовали за отмену данного закона. Врачи получили право предоставлять дополнительную информацию об абортах без риска судебного преследования.

Отмененный закон позволял врачам говорить о том, что они предлагают прерывание беременности. Однако нельзя было давать никакой информации о процедурах и особенностях их проведения.

В целом в Германии действует запрет на аборты. Однако при определенных обстоятельствах разрешено проводить такую процедуру. Проведение аборта по немецким законам допускается в срок до 12 недель после зачатия.

Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что почти в течение века врачи не могли предоставлять фактическую информацию о методах и возможных рисках женщинам, которые рассматривают возможность прерывания беременности.

По его словам, этот период недоверия к врачам и к женщинам подошел к концу. Все приговоры суда, вынесенные на основании данного закона с октября 1990 года, будут отменены, равно как и текущие судебные разбирательства.

Новое правительство заявляло о планах по отмене закона об абортах еще в ноябре в рамках коалиционного соглашения.