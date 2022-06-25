Путин и Лукашенко ведут переговоры о поставках удобрений на мировой рынок
В субботу вечером стало известно о начале переговором между Путиным и Лукашенко. Президенты обсуждают экспорт российских и белорусских удобрений на мировые рынки.
Субботним вечером пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала новость в Telegram-канале "Пул Первого", благодаря чему стало известно, что запланированные на сегодня переговоры между президентом Беларуси и Владимиром Путиным стартовали сегодня в Санкт-Петербурге.
Администрация "Пул Первого" уведомляет, что начало переговоров ознаменовал разговор между Путиным и Лукашенко о поставках сельскохозяйственных удобрений из России и Беларуси в страны коллективного Запада.
Примечательно, что ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что без поставок белорусских и российских удобрений в США и страны Европы континент ожидает продовольственный кризис.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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