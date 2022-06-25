Украинские военные на границе с Беларусью создадут минные поля, для «сдерживания агрессии»
Верховная Рада Украины приняла законопроект об усилении госграницы с Беларусью, в том числе за счет установления там минных полей.
Законопроект за №7475 предполагает устранить возможные преграды для «инженерного обустройства инфраструктуры и выделения вдоль украинско-российского и украинско-белорусского участков дополнительных земель для усиленного обустройства оборонных рубежей».
Зная методику установки минных заграждений в черноморских портах можно не сомневаться, что ВСУ, а скорее тероборона будут минировать, где попало и как попало.
Напомним, что акватории портов минировали еще советскими якорными минами, минные поля создавались в спешке, хаотично и без регистрации.
По этой самой причине ВСУ отказывается разминировать порты для создания гуманитарного морского коридора, по которому будут вывозить украинское зерно на экспорт.
Опубликовано: Тарас Медведев
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