Дайте огурцам нашатырь, и они не будут ничем болеть и дадут отменный урожай

Многие бывалые огородники знают, что нашатырный спирт является ценнейшим удобрением и средством против вредителей. Ранней весной аммиак используют для озимого чеснока против пожелтения и усыхания листьев. Применяют средство и для других культур.

Особенно любят удобрение на основе нашатыря огурчики. В препарате содержится большое количество азота в легкодоступной форме.

При правильном использовании нашатырь станет верным другом и помощником на огороде. А при нерациональном применении способен только навредить. Поэтому стоит учесть, что удобрение на основе аммиака готовится только совместно с подкислителем. Это могут быть лимонная кислота или уксус.

Без подкисления нашатырь не только бесполезен, но и опасен для растений. Не погашенный гидроксид аммония быстро улетучивается, способен вызвать ожог корневой системы и опасен для наших почвенных друзей – червей.

А вот когда кислота гасит аммиак, образуется цитрат аммония, который служит для наших с вами растений полезным и полностью безопасным азотным удобрением.

Положительное действие аммиачного удобрения

Нашатырь обеспечивает огурцы азотом в нужном количестве, при этом не приводит к накоплению нитратов в плодах. А еще такое средство вырабатывает иммунитет у растений к грибковым заболеваниям.

При обработке культуры аммиаком листья не желтеют, кустики быстро идут в рост и формируют много завязей.

Специфический запах препарата не по нраву вредителям, поэтому способен отпугивать вредителей с участка, хотя и временно.

Как правильно приготовить

Готовить рабочий раствор рекомендовано на открытом воздухе в маске, так как пары аммиака очень летучи и не так уж безвредны для человека.

На 10 л воды берем 3 больших ложки 10% нашатырного спирта и 1 ст. л. лимонной кислоты. Вместо этого подкислителя можно взять 9% уксус. Ингредиенты тщательно смешиваем и применяем раствор по назначению сразу же после приготовления. Использовать средство можно каждые две недели.

Готовое средство можно применять, как для полива под корень, так и обработки по листу. Последний способ применения помогает азоту быстрее усвоиться и защитит растения от грибковых болезней.

Удобрение на основе аммиака полезно также и для помидоров.