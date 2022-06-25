Овощевод рассказала все о температурных режимах для томата: от семян до урожая
Выращивать томаты и получать большие урожаи помидоров — просто. Если, конечно, знаешь все правила.
Томаты, многолетнее растение, с высокогорья Перу. Потом уже их стали возделывать, как культурное растение в Мексике.
Зная это, мы можем сделать вывод, что томаты любят сухой воздух, много солнца и прогретую почву.
Значит для того, чтобы у нас проросли семена тоже необходимо тепло.
Температурный режим для рассады:
Всходы появляются на 4-5 день при температуре +24-28 градусов.
Для дальнейшего развития сеянцев температуру надо понизить до +18 градусов.
Обратите внимание: если температура будет выше +30 или ниже +17 градусов это плохо скажется на развитии вашей рассады. Поэтом слишком тепло не всегда хорошо. И увлекаться с первых дней закаливание ваших томатов, тоже не стоит!
А при температуре +14 градусов, растение «замирает» у него останавливаются все физиологические процессы.
Температурный режим почвы:
Самая оптимальная температура почвы для томатов около +20 градусов (плюс-минус пара градусов).
Обратите внимание:
· При температуре почвы ниже +18 градусов поступление воды и фосфора задерживается, растение начинает «голодать»
· При температуре почвы ниже +15 градусов прекращается поступление воды и питания в томат, нарушается рост растения.
· При температуре почвы свыше +27 градусов у томата наступает «шок» и происходит полная потеря устойчивости к различным заболеваниям. Поэтому в июле, когда наступает жаркая погода следите за проветриванием теплицы!
Температурный режим воздуха:
Томат теплолюбивое растение, но жару переносит плохо.
Обратите внимание:
· При температуре воздуха -0,5 градусов гибнут всходы и цветки растения
· При температуре воздуха -1 градусов гибнет и само растение
· При температуре воздуха +14 приостанавливаются все физиологические процессы
· При температуре воздуха +15 не происходит формирование плодов
· При температуре воздуха + 32 пыльца томата становится стерильной, оплодотворения не происходит, плоды не завязываются! Помним о проветривании теплицы и в самую жару, возможно даже лучше притенить теплицу, чтобы сохранить урожай.
Опубликовано: Сергей Виков
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