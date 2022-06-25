На крыше здания в Москве прохожие увидели мартышку

В Москве прохожими была замечена мартышка, беззаботно разгуливающая по фасаду здания.

Ролик, снятый очевидцами, опубликовало издание Mash.

Как уточняется, около шести часов мартышка гуляла по крыше 11 этажа жилого комплекса "Фонвизинский".

Животное удалось заманить соседям фруктами в квартиру на седьмой этаж, где оно и осталось до приезда хозяев.

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

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