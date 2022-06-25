Это правило существовало в СССР, необходимо съесть 34 килограмма помидоров

В СССР к питанию граждан подходили серьезно. Даже рассчитывали нормы потребления разных продуктов по разным регионам. Этим занимался Институт питания Академии наук СССР. Рассчитывал и устанавливал нормы, чтобы советские граждане были сыты и здоровы.

Вот, например, рассчитана норма потребления томата для зоны жителей Урала. И отметьте, не просто желательно было употреблять, а необходимо употреблять! Знаете, сколько?

33,6 кг в год на человека.

И я согласна с Институтом питания! Знаете, сколько всего полезного в томатах? Витамины В1, В2, В3, РР, А, К, С! Вот какой список самых необходимых для нашего организма витаминов! А еще: калий, натрий, кальций, магний, фосфор, железо, сера, йод… и еще длинный список микроэлементов.

Перцы и баклажаны

Перец — чемпион среди всех овощей по содержанию аскорбиновой кислоты!

Витамины в перце: С, А, В1, В2, Р и калий, кальций, натрий и железо.

Баклажан — витаминов не так много, но содержит минеральные соли: калий, кальций, фосфор, магний, железо и марганец. Очень полезен пожилым людям.

Их норма потребления не меньше 5-7 кг в год на человека.

Огурцы

В пище употребляют 8-12 дневные завязи. А жадничаем, не ждем, когда они вырастут с лапоть.

Чем богаты у нас огурчики? Витамины С, В1, В2 и каротин (как в морковке). А также калий, натрий, кальций, магний, железо, фосфор.

Хоть он и состоит почти из воды, но огурец очень полезный! Институт питания рекомендовал его употреблять до 15 кг в год!

Кабачок

Некоторые товарищи считают их безвкусными, но кабачок рекомендован был к употреблению в пищу в течении всего года, он же в принципе, не плохо храниться. Но сейчас будьте осторожны, не используйте в пищу кабачки с проросшими семенами.

Витамины в кабачках С и В. Немного, но один из самых важных. Микроэлементы: калий, кальций, фосфор, натрий, железо и редко встречаемые Cu, Cо, Ca и органические кислоты. Кабачок продукт диетический. Правда, если он диетически приготовлен!

Их норма потребления не меньше 5-7 кг в год на человека.