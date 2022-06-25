Диетологи назвали худшие сочетания продуктов для похудения
Некоторые сочетания продуктов могут замедлить потерю веса. Это происходит, если у них разная скорость переваривания или для них нужны разные пищеварительные ферменты.
Одно из таких сочетаний – это бананы и молоко. Если их употреблять вместе, есть риск сбоя в пищеварении, выработки токсинов, дисбаланса в организме. Все это замедляет похудение.
Тост с джемом – это углеводные продукты, которые вместе могут вызвать скачок сахара в крови. Избыток глюкозы расщепляется в жир, поэтому набор веса неизбежен.
Чипсы и соус сальса опасны высоким содержанием соли и риском переедания. В них нет здоровых жиров и белков, дающих чувство сытости.
Консервированный томатный суп и плавленый сыр не стоит есть вместе. В первом содержится много сахара, во втором – много жира и углеводов.
Овсянка с сухофруктами содержит мало белка и жира, повышает уровень гормона инсулина, обеспечивающего накопление жировых отложений.
В каждом из этих сочетаний достаточно заменить один ингредиент, чтобы еда стала здоровой. Например, вместо джема тост можно намазать ореховым маслом, а в овсянку добавить свежие фрукты.
Опубликовано: Светлана Репина
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