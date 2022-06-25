Путин предупредил НАТО, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М»

В течение ближайших месяцев РФ передаст Минску комплексы «Искандер-М», заявил президент России Путин на встрече со своим белорусским коллегой.

Напомним, что после учений «Запад-2021», которые были признаны экспертами повторением учений 40-летней давности в СССР по отражению агрессии НАТО с элементами контрнаступления, Александр Лукашенко заявил, что Россия может подарить союзнику «Искандеры».

Спустя девять месяцев вопрос, кажется, решен и Беларусь получит тактическое высокоточное оружие.

Встреча президентов Путина и Лукашенко проходит сегодня в Константиновском дворце в Стрельне.

По итогам встречи будет окончательно принято решение о перенаправлении булорусских грузов на порты Санкт-Петербурга и области.

Ожидается, что объем белорусского транзита составит около 20 млн тонн грузов.