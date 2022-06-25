Путин предупредил НАТО, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М»
В течение ближайших месяцев РФ передаст Минску комплексы «Искандер-М», заявил президент России Путин на встрече со своим белорусским коллегой.
Напомним, что после учений «Запад-2021», которые были признаны экспертами повторением учений 40-летней давности в СССР по отражению агрессии НАТО с элементами контрнаступления, Александр Лукашенко заявил, что Россия может подарить союзнику «Искандеры».
Спустя девять месяцев вопрос, кажется, решен и Беларусь получит тактическое высокоточное оружие.
Встреча президентов Путина и Лукашенко проходит сегодня в Константиновском дворце в Стрельне.
По итогам встречи будет окончательно принято решение о перенаправлении булорусских грузов на порты Санкт-Петербурга и области.
Ожидается, что объем белорусского транзита составит около 20 млн тонн грузов.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: батальон теробороны ВСУ отказался ехать из Львова на Донбасс
Агрономы напомнили, что нужно делать с тепличными томатами в июне
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Фермеры рассказали, как посадить редис летом второй раз
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS