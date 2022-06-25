В США усиливают тестирование граждан на заболевание оспой обезьян
Американское правительство начало поставки тестов на вирус обезьяньей оспы в коммерческие лаборатории.
По данным Министерствоа здравоохранения и социальных служб (HHS) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), тесты отправлены в 5 000 лабораторных компаний.
Предполагается, что это существенно расширит возможности тестирования по всей стране уже к началу июля.
Секретарь HHS Ксавьер Бесерра заявил, что всем американцам следует быть обеспокоенными по поводу случаев этого заболевания.
Он также отметил, что сейчас есть инструменты для борьбы с болезнью и ее лечения. По его словам, увеличение числа пунктов тестирования позволит сделать тесты всем желающим.
На данный момент тесты делают 67 лабораторий в 48 штатах. Еженедельно может проводиться более 8000 тестирований.
На данный момент в США зарегистрировано 156 подтвержденных случаев оспы обезьян, но их количество продолжает расти.
Врачи напоминают, что заражение возможно при тесном контакте с кожными поражениями и телесными жидкостями больных людей и животных, а также с материалами, зараженными вирусом.
Опубликовано: Светлана Репина
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