В Санкт-Петербурге парень уронил любимую в канал Грибоедова
22 июня примерно в 22:00 на Казанском мосту парень поднял девушку на руки и в шутку перекинул через ограждение, однако сил удержать возлюбленную у него не хватило и девушка опрокинулась в воду.
Спустя мгновение она была снесена течением под мост. О данном инциденте поведал информационному порталу "Фонтанка" житель Санкт-Петербурга Александр.
Брошенный спасательный круг также унесло течением.
На помощь девушке не задумываясь кинулся случайный прохожий. К участникам происшествия с пристани отшвартовался катер, который отвёз их на берег.
К пострадавшей и её спасителю была вызвана скорая помощь, обоих отвезли в разные больницы с подозрением на переохлаждение.
На данный момент состояние девушки и её спасителя оценивается как удовлетворительное.
Опубликовано: Тарас Медведев
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