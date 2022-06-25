В Санкт-Петербурге парень уронил любимую в канал Грибоедова

22 июня примерно в 22:00 на Казанском мосту парень поднял девушку на руки и в шутку перекинул через ограждение, однако сил удержать возлюбленную у него не хватило и девушка опрокинулась в воду.

Спустя мгновение она была снесена течением под мост. О данном инциденте поведал информационному порталу "Фонтанка" житель Санкт-Петербурга Александр.

Брошенный спасательный круг также унесло течением.

На помощь девушке не задумываясь кинулся случайный прохожий. К участникам происшествия с пристани отшвартовался катер, который отвёз их на берег.

К пострадавшей и её спасителю была вызвана скорая помощь, обоих отвезли в разные больницы с подозрением на переохлаждение.

На данный момент состояние девушки и её спасителя оценивается как удовлетворительное.