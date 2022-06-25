Путин: США хранят 200 тактических ядерных боезапасов в Европе

Владимир Путин рассказал об объёмах ядерного оружия, которое США хранят в Европе в тактических целях.

Вечером 25 июня Владимир Путин проводит плановые переговоры с Александром Лукашенко, в рамках которых рассказал президенту Беларуси об угрожающих объёмах американского ядерного оружия на европейских базах.

"У американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести европейских странах-членах Североатлантического блока, и для их возможного применения подготовлены 257 самолетов, не только американских", – утверждает Путин.

В свою очередь Лукашенко заявил, что Минобороны России следует незамедлительно разработать зеркальный овтет на агрессию коллективного Запада.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 
 

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