Путин: США хранят в Европе 200 ядерных боезапасов

Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что США хранят в странах НАТО 200 ядерных тактических боезапасов.

На проходящих 25 июня переговорах лидеров России и Беларуси в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил о том, что Соединённые Штаты Америки используют 6 стран НАТО для хранения своих ядерных тактических боезапасов.

Помимо это российский лидер Путин также заявил о том, что для использования ядерных боеприпасов американцами и их союзниками из Североатлантического альянса уже подготовлено 257 самолётов.

Стоит отметить, что Владимир Путин во время переговоров с Александром Лукашенко сделал акцент на том, что все вопросы по Союзному государству согласованы. По словам президента России осталось лишь реализовать намеченные планы.