Путин: США хранят в Европе 200 ядерных боезапасов
Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что США хранят в странах НАТО 200 ядерных тактических боезапасов.
На проходящих 25 июня переговорах лидеров России и Беларуси в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил о том, что Соединённые Штаты Америки используют 6 стран НАТО для хранения своих ядерных тактических боезапасов.
Помимо это российский лидер Путин также заявил о том, что для использования ядерных боеприпасов американцами и их союзниками из Североатлантического альянса уже подготовлено 257 самолётов.
Стоит отметить, что Владимир Путин во время переговоров с Александром Лукашенко сделал акцент на том, что все вопросы по Союзному государству согласованы. По словам президента России осталось лишь реализовать намеченные планы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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