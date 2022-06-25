Лукашенко объяснил Путину, зачем Беларуси средства способные нести ядерное оружие
На встрече в Стрельне президенты Беларуси и России обсудили взаимодействие в области средств стратегического сдерживания.
Александр Лукашенко заострил проблему активности НАТО у границ Беларуси.
«Нас очень беспокоит вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки, ядерные заряды. Поэтому я попрошу Вас рассмотреть вопрос, помочь нам приспособить самолеты наши, которые могут нести ядерные заряды», - отметил белорусский лидер.
При этом он дал понять, что такое сотрудничество необходимо лишь в рамках укрепления обороноспособности Союзного государства у его западных границ.
«Я не говорю о том, что вы перевезете туда ядерные боеприпасы. Но шутить нам нельзя мы помним 41-й год», - добавил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Путин подтвердил согласие РФ по поставке в течении нескольких месяцев систем «Искандер-М» в Беларусь.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: батальон теробороны ВСУ отказался ехать из Львова на Донбасс
Агрономы напомнили, что нужно делать с тепличными томатами в июне
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Фермеры рассказали, как посадить редис летом второй раз
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS