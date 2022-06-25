Лукашенко объяснил Путину, зачем Беларуси средства способные нести ядерное оружие

На встрече в Стрельне президенты Беларуси и России обсудили взаимодействие в области средств стратегического сдерживания.

Александр Лукашенко заострил проблему активности НАТО у границ Беларуси.

«Нас очень беспокоит вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки, ядерные заряды. Поэтому я попрошу Вас рассмотреть вопрос, помочь нам приспособить самолеты наши, которые могут нести ядерные заряды», - отметил белорусский лидер.

При этом он дал понять, что такое сотрудничество необходимо лишь в рамках укрепления обороноспособности Союзного государства у его западных границ.

«Я не говорю о том, что вы перевезете туда ядерные боеприпасы. Но шутить нам нельзя мы помним 41-й год», - добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Путин подтвердил согласие РФ по поставке в течении нескольких месяцев систем «Искандер-М» в Беларусь.