Путин: вопросы строительства Союзного государства РФ и Беларуси решены

Владимир Путин сообщил о решённости всех вопросов, связанных со строительством Союзного государства России и Беларуси.

25 июня вечером в ходе новых переговоров между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко российский президент озвучил темпы учреждения союзного государства со столицами в Минске и Москве.

"В поле нашего зрения остается вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Там всё ведомствами согласовано, вопрос реализации намеченных целей", - заявил Путин.

Также сегодня Александр Лукашенко ознакомился со строительством белорусского порта в Санкт-Петербурге, который поможет Минску в транзите товаров в условиях западных санкций.