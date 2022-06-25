Путин: вопросы строительства Союзного государства РФ и Беларуси решены
Владимир Путин сообщил о решённости всех вопросов, связанных со строительством Союзного государства России и Беларуси.
25 июня вечером в ходе новых переговоров между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко российский президент озвучил темпы учреждения союзного государства со столицами в Минске и Москве.
"В поле нашего зрения остается вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Там всё ведомствами согласовано, вопрос реализации намеченных целей", - заявил Путин.
Также сегодня Александр Лукашенко ознакомился со строительством белорусского порта в Санкт-Петербурге, который поможет Минску в транзите товаров в условиях западных санкций.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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