В день Парада гордости в Осло мужчина открыл стрельбу в гей-баре

Вооруженный мужчина открыл стрельбу внутри и снаружи гей-бара в Осло в день, когда в городе проходил Парад гордости.

Местные власти установили, что стрелял 42-летний гражданин Норвегии испанского происхождения. Он считался радикальным исламистом, у него было психическое заболевание, и спецслужбы знали об этом с 2015 года.

Нападение произошло рано утром в субботу в пабе, который является одним из центров ЛГБТ в Осло. В результате погибли двое мужчин 50 и 60 лет, ранен еще 21 человек.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Штёре во время пресс-конференции сказал, что все указывает на нападение исламистского экстремиста.

Подозреваемого задержали через несколько минут после начала стрельбы. Он действовал в одиночку. У него изъяли огнестрельное оружие двух видов.

Один из посетителей паба рассказывает, что спасался от пуль в подвале. Там же было еще 80-100 человек. Многие из них были сильно напуганы, звонили своим семьям, чтобы попрощаться.

На этой неделе в Осло развесили радужные флаги, но сам парад, запланированный на субботу, был отменен по совету полиции.

Министр культуры и равноправия Норвегии Анетт Треттебергстуен сказала, что прошлой ночью радуга была окрашена в черный цвет.