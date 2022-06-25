Штурмовики ВВС Беларуси модернизируют на российских авиазаводах под современные ракетные системы
В вопросе укрепления обороноспособности Союзного государства Беларуси и России важную роль должна сыграть модернизация летного парка ВВС Беларуси.
Об этом сегодня в Константиновском дворце в Стрельне договорились президенты Лукашенко и Путин.
«На вооружении белоруской армии находится достаточно большая группировка самолетов Су-25. Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать. Правда, эта модернизация должна будет проводится на российских авиазаводах», - предложил Путин, и добавил, что необходимо организовать дополнительно подготовку летного состава.
Кроме того Путин заявил, что принято решение передать Беларуси ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые могут применять, как баллистические, так и крылатые ракеты, как в обычном так ив ядерном исполнении.
Опубликовано: Тарас Медведев
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