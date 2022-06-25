Лукашенко допустил использование серьёзного оружия для защиты Союзного государства
Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о том, что для защиты Отечества нужно быть готовым использовать даже тяжёлое оружие.
На проходящей сегодня встрече в северной столице России Александра Лукашенко и Владимира Путина белорусский лидер призвал готовиться ко всему. Также он отметил, что для защиты Отечества при необходимости будет применено тяжёлое оружие.
"Минск должен быть готов ко всему, даже к применению серьёзного оружия, чтобы защитить наше Отечество- от Бреста до Владивостока.",- заявил сегодня в своём выступлении Лукашенко.
Помимо этого политики обсудили поставки удобрений и зерна на мировой рынок для предотвращения гуманитарной катастрофы, которая в ближайшее время может ожидать мировое сообщество из-за ситуации на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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