Лукашенко допустил использование серьёзного оружия для защиты Союзного государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о том, что для защиты Отечества нужно быть готовым использовать даже тяжёлое оружие.

На проходящей сегодня встрече в северной столице России Александра Лукашенко и Владимира Путина белорусский лидер призвал готовиться ко всему. Также он отметил, что для защиты Отечества при необходимости будет применено тяжёлое оружие.

"Минск должен быть готов ко всему, даже к применению серьёзного оружия, чтобы защитить наше Отечество- от Бреста до Владивостока.",- заявил сегодня в своём выступлении Лукашенко.

Помимо этого политики обсудили поставки удобрений и зерна на мировой рынок для предотвращения гуманитарной катастрофы, которая в ближайшее время может ожидать мировое сообщество из-за ситуации на Украине.