Пьяный японец потерял флешки с личными данными 460 000 человек
Житель Осаки потерял флешки, на которых содержалась личная и финансовая информация 460 000 человек, проживающих в этом городе.
Сообщается, что инцидент произошел в Осаке. 40-летний мужчина несколько часов выпивал в баре в Суйте.
Выйдя на улицу, он потерял сознание. Когда он пришел в себя, то обнаружил пропажу своей сумки.
В этой сумке находились две флешки. До того, как встретиться в баре с друзьями, этот человек перенес на USB-накопители личные данные примерно 460 000 жителей Амагасаки в Осаке.
Мужчина является работником компании, которая помогает освобожденным от налогов семья получать финансовую помощь в связи с COVID-19.
Флешки находились в пропавшей сумке. На них были имена, даты рождения, домашние адреса людей, их налоговые реквизиты и номера банковских счетов.
Мужчина обратился в полицию. Полицейские обнаружили сумку с флешками рядом с жилым домом.
По шифрованию пароля на картах памяти представители городских властей выяснили, что попыток доступа к данным на флешках не было. Мэр лично извинился перед жителями города за случившееся.
Опубликовано: Светлана Репина
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