Пьяный японец потерял флешки с личными данными 460 000 человек

Житель Осаки потерял флешки, на которых содержалась личная и финансовая информация 460 000 человек, проживающих в этом городе.

Сообщается, что инцидент произошел в Осаке. 40-летний мужчина несколько часов выпивал в баре в Суйте.

Выйдя на улицу, он потерял сознание. Когда он пришел в себя, то обнаружил пропажу своей сумки.

В этой сумке находились две флешки. До того, как встретиться в баре с друзьями, этот человек перенес на USB-накопители личные данные примерно 460 000 жителей Амагасаки в Осаке.

Мужчина является работником компании, которая помогает освобожденным от налогов семья получать финансовую помощь в связи с COVID-19.

Флешки находились в пропавшей сумке. На них были имена, даты рождения, домашние адреса людей, их налоговые реквизиты и номера банковских счетов.

Мужчина обратился в полицию. Полицейские обнаружили сумку с флешками рядом с жилым домом.

По шифрованию пароля на картах памяти представители городских властей выяснили, что попыток доступа к данным на флешках не было. Мэр лично извинился перед жителями города за случившееся.