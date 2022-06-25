Науседа: Литва не пойдёт на компромисс с РФ по транзиту в Калининград

Литовский президент Гинтарас Науседа сообщил о нежелании администрации Вильнюса уступать России в вопросе транзита товарных грузов в Калининградскую область РФ.

25 июня президент Литвы Гинтарас Науседа дал интервью британскому телеканалу BBC, где сообщил, что правительство его страны выступает против желания Европейского союза разрешить России осуществлять транзит Калининград через территории литовского государства.

"Понятно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС и сохранять контроль над товарами, провозимыми через ее территорию, и ни о каких "коридорах" не может быть и речи, как не может быть и речи об уступках России в ответ на угрозы Кремля", - заявил Науседа.

Напомним, что ранее правительство Литвы запретило транзит товаров в Калининградскую область России под предлогом санкций Евросоюза. Президент Беларуси Александр Лукашенко расценил это как объявление войны Москве Вильнюсом.