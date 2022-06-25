Из-за засухи в Милане отключили все фонтаны, экономят воду
Согласно сообщению мера Милана Джузеппе Сала, в рамках вводимых ограничений на водоснабжение в Милане остановят фонтаны.
Согласно указу, закроются все фонтаны кроме тех, где присутствует флора и фауна, озёр и оросительных каналов городских парков.
Также ограничения не коснутся питьевых фонтанчиков в городе, однако деревья и газоны проливаться не будут, исключение составляют только посаженные недавно растения.
Ко всему прочему мер Милана призвал жителей экономить электроэнергию и воду.
Напомним, что причиной такого решения стал ранее объявленный в регионе Ломбардия режим чрезвычайного положения, который продлится до 30 сентября.
Опубликовано: Тарас Медведев
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