Из-за засухи в Милане отключили все фонтаны, экономят воду

Согласно сообщению мера Милана Джузеппе Сала, в рамках вводимых ограничений на водоснабжение в Милане остановят фонтаны.

Согласно указу, закроются все фонтаны кроме тех, где присутствует флора и фауна, озёр и оросительных каналов городских парков.

Также ограничения не коснутся питьевых фонтанчиков в городе, однако деревья и газоны проливаться не будут, исключение составляют только посаженные недавно растения.

Ко всему прочему мер Милана призвал жителей экономить электроэнергию и воду.

Напомним, что причиной такого решения стал ранее объявленный в регионе Ломбардия режим чрезвычайного положения, который продлится до 30 сентября.