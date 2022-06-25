Reuters: Байден договорился с главами G7 о запрете импорта золота из России
Издание Reuters сообщает о договорённости между Джо Байденом и лидерами "Большой Семёрки" относительно запрета на импорт российского золота.
Вечером 25 июня американское новостное агентство Reuters со ссылкой на внутреннего информатора сообщило, что президент Соединённых Штатов Джозеф Байден и главы стран-участниц организации "G7" намерены ввести полный запрет на импорт золота из России. Предполагается, что под запрет попадут также и другие российские драгметаллы.
Данную информацию частично подтвердил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщивший, что Вашингтон совместно с главами "Большой Семёрки" увеличат санкционное давление на Россию.
По словам Кирби, новые антироссийские санкции Соединённых Штатов и государств, состоящих в G7, будет обсуждаться уже на следующем саммите организации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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