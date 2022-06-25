Госдума РФ рассмотрит призыв в армию по контракту после школы

Российская Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий молодым людям служить в армии РФ сразу после школы.

28 июня Государственная дума России рассмотрит поправки к законопроекту № 11599-8. Предлагаемые поправки подразумевают возможность службы в армии по контракту сразу после школы по достижению 18-летнего возраста.

Данную поправку предложил депутат партии "Единая Россия" Андрей Картопалов, который утверждает, что посредством таких изменений в законодательстве армия РФ получит новый источник комплектации личного состава.

Примечательно, что на текущий момент для службы в российской армии по контракту необходимо как минимум закончить колледж, в то время как школьного образования недостаточно.