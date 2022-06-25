Госдума РФ рассмотрит призыв в армию по контракту после школы
Российская Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий молодым людям служить в армии РФ сразу после школы.
28 июня Государственная дума России рассмотрит поправки к законопроекту № 11599-8. Предлагаемые поправки подразумевают возможность службы в армии по контракту сразу после школы по достижению 18-летнего возраста.
Данную поправку предложил депутат партии "Единая Россия" Андрей Картопалов, который утверждает, что посредством таких изменений в законодательстве армия РФ получит новый источник комплектации личного состава.
Примечательно, что на текущий момент для службы в российской армии по контракту необходимо как минимум закончить колледж, в то время как школьного образования недостаточно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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