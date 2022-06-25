Белый дом: Россия использует газ как оружие против Европы

Сотрудник Белого дома Джон Кирби обвинил Россию в использовании энергоресурсов как оружия.

25 июня Джон Кирби публично обвинил Россию в ведении политики экономического удушения Европы путём провоцирования дефицита энергоресурсов в регионе.

По мнению Кирби, снижение поставок российского газа в страны-участницы ЕС существенно повышают стоимость данного ресурса, что превращает газ в оружие.

"Мы думаем, что это еще один пример готовности господина Путина использовать энергоносители как оружие. И я не думаю, что мы принимаем на веру какие-либо российские заявления в отношении того, что происходит", - заявил Джон Кирби.