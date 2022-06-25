Белый дом: Россия использует газ как оружие против Европы
Сотрудник Белого дома Джон Кирби обвинил Россию в использовании энергоресурсов как оружия.
25 июня Джон Кирби публично обвинил Россию в ведении политики экономического удушения Европы путём провоцирования дефицита энергоресурсов в регионе.
По мнению Кирби, снижение поставок российского газа в страны-участницы ЕС существенно повышают стоимость данного ресурса, что превращает газ в оружие.
"Мы думаем, что это еще один пример готовности господина Путина использовать энергоносители как оружие. И я не думаю, что мы принимаем на веру какие-либо российские заявления в отношении того, что происходит", - заявил Джон Кирби.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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