В центре Москвы обрушились перекрытия дома 1917 года

В центре Москвы произошло частичное разрушение деревянных перекрытий административного здания 1917 года постройки.

Сообщение об инциденте поступило в 16:12, заявили в московском главке МЧС.

Как уточняется, частичное обрушение перекрытий площадью 30 м² произошло в ходе ремонтных работ.

По сообщениям спасателей, в результате инцидента никто не пострадал.

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 