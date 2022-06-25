В центре Москвы обрушились перекрытия дома 1917 года
В центре Москвы произошло частичное разрушение деревянных перекрытий административного здания 1917 года постройки.
Сообщение об инциденте поступило в 16:12, заявили в московском главке МЧС.
Как уточняется, частичное обрушение перекрытий площадью 30 м² произошло в ходе ремонтных работ.
По сообщениям спасателей, в результате инцидента никто не пострадал.
Опубликовано: Тарас Медведев
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