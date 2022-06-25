Офис Зеленского: Украина не будет предпринимать шаги по вступлению в НАТО
Глава офиса Зеленского Игорь Жовква утверждает, что Украина не станет пытаться вступить в НАТО.
25 июня глава офиса Зеленского Игорь Жовква дал интервью международной газете Financial Times, где сообщил, что Украина готова пойти на уступки России в вопросе нейтрального статуса Киева.
"Члены НАТО отклонили наши устремления. Мы не будем что-либо предпринимать в этом отношении", - констатировал Жовква в беседе с журналистами.
Примечательно, что ранее Владимир Зеленский признался в том, что он "остыл" к идее о вступлении Украины в НАТО, поскольку не верит, что альянс может защитить его страну в случае угрозы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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