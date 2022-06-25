Офис Зеленского: Украина не будет предпринимать шаги по вступлению в НАТО

Глава офиса Зеленского Игорь Жовква утверждает, что Украина не станет пытаться вступить в НАТО.

25 июня глава офиса Зеленского Игорь Жовква дал интервью международной газете Financial Times, где сообщил, что Украина готова пойти на уступки России в вопросе нейтрального статуса Киева.

"Члены НАТО отклонили наши устремления. Мы не будем что-либо предпринимать в этом отношении", - констатировал Жовква в беседе с журналистами.

Примечательно, что ранее Владимир Зеленский признался в том, что он "остыл" к идее о вступлении Украины в НАТО, поскольку не верит, что альянс может защитить его страну в случае угрозы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 