Лукашенко попросил Путина оснастить самолёты Беларуси ядерным оружием
Александр Лукашенко попросил Владимира Путина модернизировать белорусские военные самолёты для возможного ответа на потенциальную агрессию стран НАТО.
В субботу состоялись переговоры между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, в ходе которых президент Беларуси сообщил о своей обеспокоенности военными учениями НАТО в Польше и Литве.
Лукашенко напомнил, что войска Североатлантического альянса проводят учения с использованием самолётов, способных наносить ядерные удары по союзному государству.
По мнению Александра Лукашенко, Путин должен помочь с оснащением белорусских самолётов ядерными ракетами. Президент Беларуси подчеркнул, что сиюминутное наличие ядерного оружия у армии РБ необязательно, но белорусские самолёты должны иметь возможность его использовать.
"Я не скрываю, я ставлю вопрос о том, чтобы мы могли быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия для того, чтобы защитить наше Отечество от Бреста до Владивостока. Это наша непосредственная обязанность", - сообщил Лукашенко.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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