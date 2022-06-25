Президент Литвы не согласен с решением ЕС о транзите в Калининградскую область

Литовский лидер Гитанас Науседа решил не следовать рекомендациям ЕС и не уступать в вопросах ограничения транзита грузов в российский анклав.

«Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо «коридорах», - сообщил Науседа.

Депутат Еврокомиссии от Литвы заявил сегодня о подготовке решения ЕС об исключении из списка рестрикций товаров необходимых для жизнедеятельности калининградского региона.

Ранее 18 июня Литва в одностороннем порядке запретила транзит 50 процентов грузов в Калининград, которые по оценке литовской стороны попадали под действие санкций ЕС.

Среди запрещенных для ввоза по ж/д и грузовым автотранспортом оказались стройматериалы, металлопрокат и другое сырье, необходимое для развития экономики региона.

Кроме того Литва запретила вывоз 100 процентов товаров произведенных в российском регионе.