Президент Литвы не согласен с решением ЕС о транзите в Калининградскую область
Литовский лидер Гитанас Науседа решил не следовать рекомендациям ЕС и не уступать в вопросах ограничения транзита грузов в российский анклав.
«Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо «коридорах», - сообщил Науседа.
Депутат Еврокомиссии от Литвы заявил сегодня о подготовке решения ЕС об исключении из списка рестрикций товаров необходимых для жизнедеятельности калининградского региона.
Ранее 18 июня Литва в одностороннем порядке запретила транзит 50 процентов грузов в Калининград, которые по оценке литовской стороны попадали под действие санкций ЕС.
Среди запрещенных для ввоза по ж/д и грузовым автотранспортом оказались стройматериалы, металлопрокат и другое сырье, необходимое для развития экономики региона.
Кроме того Литва запретила вывоз 100 процентов товаров произведенных в российском регионе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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