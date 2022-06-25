Эксперты назвали самые распространенные причины пожелтения листьев чеснока и лука

Пожелтение листьев растений может сигнализировать о серьёзных проблемах, которые нужно безотлагательно решать. Расскажем, как правильно ухаживать за чесноком и луком.

Факторы, из-за которых желтеют листья лука и чеснока могут быть разные.

Самая распространённая причина - резкое похолодание. Ситуация неприятная, но самая безобидная. Растения быстро восстановятся.

Следующая причина - неправильный полив. Лук следует поливать не реже двух раз в неделю. Чеснок - раз в неделю. Если листья начали желтеть снизу, значит растениям не хватает воды.

Недостаток питательных веществ может стать причиной не только пожелтения листьев, но и слабого нарастания перьев. В начале мая лук и чеснок нужно подкармливать настоем коровняка (10 л. на 10 л. воды).

Самая опасная ситуация, при которой желтеют листья растений - болезни и вредители. Наиболее часто встречается чёрная плесень, реже фузариоз и ржавчина. Луковые подвержены атакам луковой мухи, моли и трещалки.

Для профилактики заболеваний и появления вредителей посадочный материал нужно замачивать в фунгицидах. Хорошо себя зарекомендовали Фитоспорин-М и Алирин-Б.