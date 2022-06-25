Опытные садоводы рассказали как правильно поливать огурцы в открытом грунте

Огурец почти на 95% состоит из жидкости, поэтому вода ему жизненно необходима. Расскажем, как правильно поливать огурцы на садовом участке.

В умеренном климате, при хорошей погоде, огурцы можно поливать любым способом. Следует учитывать, что холодной водой растения поливать категорически нельзя. Оптимальная температура 25-28 градусов Цельсия.

В холодную погоду полив ограничивается. В этот период корни плохо всасывают влагу и может начаться их гниение.

Поливать огурцы нужно утром - до 9 часов. Влажность воздуха днём будет выше. Поливать нужно из расчёта 4-5 л. на 1 кв. м. Почва должна быть влажной на глубину 15 см.

Если по какой-то причине полить утром огурцы не получилось, то мероприятие нужно перенести на вечер. Необходимо выбрать период когда жара уже спала, а ночная прохлада ещё не наступила.

В период плодоношения интенсивность полива увеличивается до трёх раз в неделю. Расход воды также возрастает до 7-8 л. на метр кв.