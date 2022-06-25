Опытные садоводы рассказали как правильно поливать огурцы в открытом грунте
Огурец почти на 95% состоит из жидкости, поэтому вода ему жизненно необходима. Расскажем, как правильно поливать огурцы на садовом участке.
В умеренном климате, при хорошей погоде, огурцы можно поливать любым способом. Следует учитывать, что холодной водой растения поливать категорически нельзя. Оптимальная температура 25-28 градусов Цельсия.
В холодную погоду полив ограничивается. В этот период корни плохо всасывают влагу и может начаться их гниение.
Поливать огурцы нужно утром - до 9 часов. Влажность воздуха днём будет выше. Поливать нужно из расчёта 4-5 л. на 1 кв. м. Почва должна быть влажной на глубину 15 см.
Если по какой-то причине полить утром огурцы не получилось, то мероприятие нужно перенести на вечер. Необходимо выбрать период когда жара уже спала, а ночная прохлада ещё не наступила.
В период плодоношения интенсивность полива увеличивается до трёх раз в неделю. Расход воды также возрастает до 7-8 л. на метр кв.
Опубликовано: Максим Алексеев
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