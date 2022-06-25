Названы 3 лучшие страны для получения «золотой визы»

Сверхбогатые американцы активно покупают виллы за границей на фоне высокой инфляции и политических волнений в их стране. Программа «золотой визы» позволяет им получить гражданство некоторых государств в обмен на инвестиции.

Управляющий партнер паспортной фирмы Get Golden Visa Мурат Джошкун рассказал Fortune, что в 2021 году первая страна преодолела порог в 10 000 претендентов на получение «золотой визы» Ею оказалась Португалия.

Для получения вида на жительство в этом государстве необходимо вложить в недвижимость или венчурный фонд 350 000 евро. Можно также оплатить ремонт существующей недвижимости на ту же сумму.

Еще одна возможность получить ВНЖ – инвестировать 250 000 евро в сохранение национального наследия Португалии. При покупке дома в сельской местности синимальная сумма инвестиций сокращается на 20%.

Вторая по привлекательности страна Европы – Греция. Здесь заморожен НДС на недавно построенную недвижимость. Вне зависимости от дохода, полученного за границей, инвестор уплачивает налог в размере 100 000 евро в год.

Греция выдает ВНЖ на 5 лет в обмен на покупку недвижимости на 250 000 евро или вложение от 400 000 евро в государственные облигации, инвестиционные фонды либо акции греческих инвестиционных компаний.

Для получения вида на жительство в Испании нужно вложить от 500 000 евро в недвижимость или 2 млн евро в гособлигации. ВНЖ предоставляется за инвестиции в размере 1 млн евро в акции испанского бизнеса или размещение такой же сумы на банковском депозите.

Еще одна возможность получить ВНЖ в Испании – открыть инновационный бизнес, приносящий пользу экономике страны.