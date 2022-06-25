Владимир Путин срочно приехал в Кремль на кортеже в 11 часов вечера

Поздно вечером 25 июня Владимир Путин прибыл на кортеже в Московский Кремль.

25 июня в районе 11 часов вечера по московскому времени Владимир Путин в сопровождении полицейского кортежа приехал в московский Кремль. Примечательно, что на всех сопровождавших Путина машинах были включены сигнальные системы оповещения (мигалки).

По сообщениям российских и зарубежных СМИ, подобные приезды Путина в Кремль являются крайне редкими и обычным предвосхищают что-то очень важное.

Также ряд украинских СМИ сообщил, что Владимир Путин уже находится на рабочем месте в Кремле и в скором времени должен сделать некое экстренное заявление.