Владимир Путин срочно приехал в Кремль на кортеже в 11 часов вечера
Поздно вечером 25 июня Владимир Путин прибыл на кортеже в Московский Кремль.
25 июня в районе 11 часов вечера по московскому времени Владимир Путин в сопровождении полицейского кортежа приехал в московский Кремль. Примечательно, что на всех сопровождавших Путина машинах были включены сигнальные системы оповещения (мигалки).
По сообщениям российских и зарубежных СМИ, подобные приезды Путина в Кремль являются крайне редкими и обычным предвосхищают что-то очень важное.
Также ряд украинских СМИ сообщил, что Владимир Путин уже находится на рабочем месте в Кремле и в скором времени должен сделать некое экстренное заявление.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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