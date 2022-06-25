Сандра Баллок, Джастин Бибер и другие звезды потеряли деньги на недвижимости
Рынок недвижимости Лос-Анджелеса является быстроразвивающимся, но знаменитости теряют на нем деньги.
Не так давно Санедра Баллок продала своею квартиру в Sierra Towers в Западном Голливуде по внебиржевой сделке режиссеру Джокера Тодду Филлипсу за 3,6 млн долларов. В 2017 году она купила это жилье за 5,1 млн долларов.
Тревор Ноа продал свой особняк в Бель-Эйр за 26,4 млн доллара, а годом ранее заплатил за него на 1 млн больше. Мишель Пфайффер и Дэвид Э. Келли продали дом в Pacific Palisades за 6,5 млн долларов, что на 1,2 млн долларов дешевле цены покупки.
За последние несколько лет несколько звезд продали недвижимость в этом регионе с убытком: Леброн Джеймс Джастин Бибер, Саймон Коуэлл, Ченнинг Татум.
Агенты говорят, что богатые люди часто покупают жилье по прихоти и быстро устают от него. Звезды заботятся о конфиденциальности и безопасности, ориентируются на внебиржевые листинги, которые часто бывают завышенными.
Дорогое жилье бывает сложно оценить, поскольку многие из них являются единичными экземплярами. Получение прибыли от недвижимости затрудняет и своеобразный ремонт.
Брокеры говорят, что в районе Сансет-Стрип снижается стоимость при перепродаже. Например, недавно один продавец потерял 10,5 млн долларов.
В этом районе много однообразных дорогих домов. Вместе с тем рынок вырос на 25%, поэтому потерять на нем деньги достаточно сложно.
Опубликовано: Светлана Репина
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