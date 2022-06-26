Индия вводит новую систему оценки безопасности легковых автомобилей

Индия вводит систему рейтинга безопасности для легковых автомобилей, чтобы стимулировать производителей сделать машины более надежными и повысить экспортную ценность их продукции.

Индийское Министерство дорожного транспорта заявило, что каждая машина будет получать рейтинг от одной до пяти звезд после прохождения тестов.

При этом будут оцениваться уровень защиты взрослых и детей вместе с применяемыми технологиями безопасности. Новая система будет действовать с апреля 2023 года.

Теперь каждый автомобиль должен иметь шесть подушек безопасности, хотя некоторые производители утверждают, что это повысить стоимость машин.

Сейчас индийскими правилами безопасности предусмотрено наличие двух подушек: одной для водителя и одной для переднего пассажира.

Индия считается пятым по величине автомобильным рынком в мире. Ежегодно здесь продается порядка 3 млн транспортных средств.

Наиболее продаваемыми автомобильным брендами являются Maruti Suzuki, контрольный пакет акции которой принадлежит японской Suzuki Motor, а также Hyundai Motor.

В то же время индийские дороги считаются одним из наиболее опасных и смертоносных среди всех регионов мира.