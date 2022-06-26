Ученые считают, что на Нептуне и Уране с неба падают алмазы
Уран и Нептун находятся на другом конце Солнечной системы. О них известно немногое, поэтому планеты окружены многочисленными тайнами.
Глубоко под поверхностью этих планет атомы углерода и водорода сливаются вместе. Так образуются алмазные кристаллы, которые падают на ядра Нептуна и Урана.
Первый эксперимент по изучению этого явления был проведен в 2017 году. А в этом году в журнале Nature Communication были опубликованы результаты нового исследования.
Физик Доминик Краус из исследовательского института Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf в Германии говорит, что последние эксперименты дали некоторую определенность.
Ученые воссоздали алмазный дождь в ядре Нептуна в лабораторных условиях. Вместо метана, который находится внутри ледяных гигантов, они использовали углеводородный полистирол.
Ударные волны создавались при помощи лазера. Когда волны встретились, температура повысилась и давление резко возросло.
Затем исследователи направили на образец рентгеновские лучи и посмотрели, как свет отражается от электронов внутри него.
Оказалось, что углеводород быстро превратился в алмаз и затону, а водород улетучился.
Ученые считают, что листы алмазов генерируют гравитационную и тепловую энергию при падении на Нептун и Уран.
Опубликовано: Светлана Репина
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