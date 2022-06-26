Ученые считают, что на Нептуне и Уране с неба падают алмазы

Уран и Нептун находятся на другом конце Солнечной системы. О них известно немногое, поэтому планеты окружены многочисленными тайнами.

Глубоко под поверхностью этих планет атомы углерода и водорода сливаются вместе. Так образуются алмазные кристаллы, которые падают на ядра Нептуна и Урана.

Первый эксперимент по изучению этого явления был проведен в 2017 году. А в этом году в журнале Nature Communication были опубликованы результаты нового исследования.

Физик Доминик Краус из исследовательского института Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf в Германии говорит, что последние эксперименты дали некоторую определенность.

Ученые воссоздали алмазный дождь в ядре Нептуна в лабораторных условиях. Вместо метана, который находится внутри ледяных гигантов, они использовали углеводородный полистирол.

Ударные волны создавались при помощи лазера. Когда волны встретились, температура повысилась и давление резко возросло.

Затем исследователи направили на образец рентгеновские лучи и посмотрели, как свет отражается от электронов внутри него.

Оказалось, что углеводород быстро превратился в алмаз и затону, а водород улетучился.

Ученые считают, что листы алмазов генерируют гравитационную и тепловую энергию при падении на Нептун и Уран.