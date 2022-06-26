Педиатры из Флориды объяснили, почему выбрасывают детские вакцины от COVID в мусорку

Аптеки, общественные центры здоровья, детские больницы и педиатры во Флориде получили первые вакцины от COVID-19, предназначенные для детей от 6 месяцев. Часть препаратов они вынуждены выбросить.

Педиатры и защитники общественного здоровья говорят, что выбрасывают большую часть от заказанных ими доз, потому что губернатор Рон ДеСантис не разрешил государственным программам эффективно использовать препараты.

Педиатры не могут обращаться в департамент здравоохранения своего округа, поскольку им отказано в праве предоставлять вакцины детям, имеющим право на вакцинацию.

Доктор Лиза Гвинн из Университета Майами, педиатр и президент Флоридского отделения Американской академии педиатрии отмечает, что штат фактически отрезал доступ к вакцинам для самых нуждающихся детей.

Это произошло из-за того, что местные департаменты здравоохранения не предлагают вакцину и не участвуют в ее распределении среди педиатров и семейных врачей.

Педиатры в Южной Флориде говорят, что им приходится бороться с главным хирургом штата, который не рекомендует вакцинацию здоровых детей.

Лиза Гвинн рассказала, что дети от 5 лет все еще могут пройти вакцинацию в окружных департаментах здравоохранения Флориды.

Она подчеркнула, что дети младше этого возраста из бедных семей получают вакцины в общественных местах, но теперь у них нет доступа к вакцинации.