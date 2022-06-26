Дачники назвали причины желтых листьев смородины

Если до осени еще далеко, а листья смородины и крыжовника внезапно и неравномерно желтеют уже в июне-июле, налицо какая-то проблема с кустарником. А если при этом листья еще скручиваются и засыхают – пора спешно искать причины и устранять их.

Пожелтение листьев в начале лета:

Если листья на смородине желтеют в июне, скорее всего это связано с отсутствием влаги, резкими перепадами температуры, или же слишком высокой влажность.

Недостаток удобрений в грунте сразу же сказывается на листве любой растительности. На смородине это проявляется:

пожелтением и скручиванием нижних листьев, что свидетельствует о недостатке магния. Решит проблему внесение древесной золы, сульфата магния, доломитовой муки;

пожелтением листьев по краям с зелеными прожилками, связано с нехваткой калия. Решение – внести хлористый калий, калимагнезию, сульфат калия;

вытягиванием побегов и изменением цвета листовых пластин – недостаток азота. Растение необходимо удобрить селитрой, мочевиной, птичьим пометом;

пожелтением листьев с усыханием их краев – нехватка железа. Под корень вносится сульфат железа.

Недостаток или переизбыток влаги:

И то, и другое одинаково вредно для растений. При недостатке воды длительное время, у смородины желтеют листья. А если растение постоянно находится во влажном грунте, у него начинает загнивать корневая система.

Поэтому очень важно организовать правильный полив. Под каждый куст я выливаю несколько ведер теплой и отстоявшейся воды раз в две недели (при сухом и жарком лете).

Неправильная посадка и нехватка рыхления:

Чтобы к корневой системе растения поступал кислород, я после каждого полива обязательно рыхлю грунт.

Также на пожелтение листвы может влиять неправильная посадка растения. Саженцы высаживаются в открытый грунт только тогда, когда минует угроза ночных заморозков, и грунт с воздухом прогреются до +15 градусов выше нуля. А еще лучше сажать смородину осенью, и хорошо укрыть ее мешковиной или спанбондом.

Нередко пожелтение листьев на кустах смородины связано с заболеваниями:

ржавчиной. Проявляется желто-оранжевыми бородавками. Со временем они опадают. Ягоды при поражении куста также осыпаются;

антракнозом. Проявляется образованием круговых коричневых пятен на листовых пластинах. Со временем пятна сливаются в одно целое, листья усыхают и осыпаются;

мозаикой. На начальной стадии листья становятся бледными, затем полностью желтеют и усыхают;

вертициллезом. Болезнь поражает корневую систему растения и проявляется пожелтением и осыпанием листвы.

Иногда листья желтеют на смородине и при ее поражении мучнистой росой. В качестве борьбы с вышеописанными заболеваниями я использую препараты Фитоспорин, Агролекарь.

Пожелтение листьев смородины связано и с такими вредителями:

галловой тлей. Портит листочки на смородине до июня, затем перебирается на другие растения. Но за время пребывания на кустах успевает отложить яйца на веточках, которые прекрасно перезимуют и весной из них появятся личинки. Проявляется галловая тля образованием вздутых желтых пятен на листьях, которые со временем темнеют и засыхают;

стеклянницей. Представляет собой небольшую белую гусеницу с черной головкой. Они проникают вовнутрь побегов, нанося растению непоправимый вред. При сильном поражении куст отстает в росте, и на нем практически отсутствую плоды.

Уничтожить вредителей можно тщательной обрезкой сухих и поврежденных побегов и обработкой куста специальными химическими препаратами;

паутинным клещом. Его появление на смородине приводит к отставанию в росте, пожелтению листьев. Из-за крошечных размеров его сложно сразу заметить. Обычно поражает сначала нижние листья, постепенно поднимаясь вверх по растению. В борьбе используются специальные химические составы.

Профилактика пожелтения листьев на смородине:

Я всегда провожу профилактику болезней и вредителей на кустах смородины. Так как за лето они могли отложить яйца и личинки, которые прекрасно перезимуют, и начнут вредить растениям весной.

В качестве профилактики я использую следующие действия:

обрабатываю кустарники специальными инсектицидами;

провожу обрезку;

тщательно рыхлю пристальный круг, чтобы уничтожить всех личинок и яйца в земле.