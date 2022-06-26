Дачники рассказали, из-за чего на яблоне и груше краснеют листья

Состояние яблони несложно определить по ее листьям. Появление на них вздутий, обесцвечивание или изменение окраса указывают на развитие того или иного заболевания.

Мне, как садоводу с многолетним стажем, давно известно, почему плодовые деревья летом меняют окраску листьев с зеленой на осеннюю — багряную. Причины, вызывающие это осложнение, я условно подразделяю на 3 группы:

недостаток питательных веществ;

ошибки в уходе;

вредители.

Каждую из категорий мы рассмотрим более подробно.

Если у яблонь и груш в вашем саду листва покраснела задолго до наступления осени, высока вероятность того, что им не хватает таких элементов питания:

Калия. Главный признак — появление на листовой пластине краевого ожога, имеющего вид багряного ободка. Нехватка калия не только ухудшает внешний вид растения, но и снижает его способность поглощать азот из садовой земли.

Я исправляю ситуацию путем внесения в область приствольного круга хлористого калия (расход — 100 г на 1 м²). Проблему азотного дефицита мне помогает решить аммиачная селитра (норма расхода — 100г на 1 м²) или мочевина (водный раствор с концентрацией 0,5%).

Фосфора. Об этой проблеме свидетельствует обретение листвой бронзового или пурпурного оттенка, преждевременное ее осыпание, опадение недозревших плодов.

Чтобы спасти урожай, я опрыскиваю деревья аммофосом (водным раствором с концентрацией 0,5%), а также использую в качестве подкормки растворенный в воде суперфосфат (100 г на 10 л).

Магния. Этой проблеме подвержен сад, растущий на легкой песчаной почве. Основные симптомы нехватки вещества — появление на листовой пластине (между прожилками) красных пятен.

Для лечения приболевших деревьев я использую растворенный в воде сернокислый магний (20 г на 10 л). Им я опрыскиваю сад 4 раза, выдерживая между обработками паузу в 10 дней.

Ошибки в уходе:

Если на яблонях и грушах краснеет лиственное убранство, возможно, вы слишком усердствуете с их поливом. Подобное осложнение нередко наблюдается и при расположении сада в низинной местности, для которой характерно близкое залегание грунтовых вод к поверхности земли.

Застой воды в области приствольного круга чреват нарушением дыхания корневой системы дерева.

Чтобы решить проблему, соблюдайте рекомендованный режим полива сада.

Если же ваши яблони растут в низинке, как у меня, проделайте вокруг них бороздки для отведения избыточной влаги. Этот прием помогает мне спасти растения от застоя воды у их корней.

Иногда изменение окраски листвы наблюдается и при механических повреждениях коры. Если сильно пережать проволокой или пленкой ветвь, листочки на ней начнут краснеть из-за перекрытия доступа питательных веществ к этой части дерева.

Чтобы решить проблему, перетяжку снимите, а на ветке сделайте несколько надрезов (выше и ниже бороздки на коре).

Проблему покраснения листвы у плодовых деревьев провоцируют и паразиты:

галловый клещ;

красногалловая тля.

О поражении галловым клещом будут свидетельствовать бурые вздутия на растении, которые со временем сохнут и растрескиваются.

Бороться с этим вредителем груши мне помогает профилактика:

осенью я обрабатываю известкой стволы деревьев;

в весеннюю пору опрыскиваю раствором Инта-Вира их кроны (1 таблетка на 10 л воды).

Если же эта напасть одолела груши летом, я вновь использую акарицидный препарат, а пораженную листву обрываю и сжигаю.

О том, что сад страдает от атак красногалловой тли, красноречиво свидетельствуют вздутия красновато-бурой окраски, которые появляются на листве. От этого вредителя особенно страдают яблони.

Если проблему запустить, листья начнут осыпаться, а на плодах появятся пятна красного цвета.

Истребить красногалловую тлю мне помогает применение инсектицидов, использование ловчих поясов, побелка деревьев известковым раствором.

Теперь вы знаете, почему летом краснеет листва у яблонь и груш. Берите на вооружение мои подсказки, чтобы ваш сад всегда выглядел ухоженным и здоровым, и обильно плодоносил в положенный срок.