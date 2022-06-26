Агрономы объяснили, как распознать болезни и вредителей огурцов
Самые опасные враги огурцов – это заболевание пероноспороз и вредитель паутинный клещ. Проще всего выявить обе проблемы на этапе формовки растений.
Пероноспороз еще называют ложной мучнистой росой. Его основной симптом – появление на листьях пятен светло-желтого цвета.
Со временем размер пятен увеличиваются, пока зелеными не останутся только плоды и стебли. Но до этого лучше не доводить, иначе спасти куст будет очень сложно.
При первых признаках пероноспороза нужно обработать растение биопрепаратами. Для профилактики растения не следует сажать слишком густо и поливать чересчур обильно.
Для борьбы с заболеванием каждые три дня проводится обработка препаратами Планриз, Триходермин, Фито Доктор. Последний можно применять и в профилактических целях.
Пораженные части растений нужно сразу убирать с участка, иначе грибки сохранятся в почве и будут заражать новые кусты.
Паутинный клещ крепится к нижней части листьев. Их крайне сложно увидеть, но явным признаком присутствия вредителя является белая паутинка на листьях.
Впоследствии появляются белые точки, потом – большие пятна, и в итоге лист засыхает. Клещ очень быстро размножается, поэтому не стоит медлить с обработкой.
Уничтожить вредителя помогут биопрепараты Фитоверм, Актофит, Битоксибацилин, Актарофит. Чтобы средство не смыл дождь, нужно добавить в него мыло.
Опубликовано: Светлана Репина
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